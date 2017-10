(bob) - Am Freitag sind es zwei Wochen her, dass Jeff Strasser in seinem ersten Spiel als Trainer des 1. FC Kaiserslautern dank eines 3:0-Erfolgs gegen Greuther Fürth eine Euphoriewelle auslöste. Nach der Länderspielpause steht nun die nächste Begegnung an, der FCK tritt am Freitag ab 18.30 Uhr in Hamburg beim FC. St. Pauli an.

Vor der Begegnung gab der Coach des Tabellenvorletzten der 2. Bundesliga dem "Kicker" ein Interview und sprach über seine eigenen Ansprüche, die ersten Eindrücke und die Vergangenheit. "Es ist der 1. FC Kaiserslautern und nicht irgendein deutscher Zweitligist. Man muss im Leben Herausforderungen annehmen, wenn man weiterkommen will. Die Möglichkeit, sich auf einem höheren Level beweisen zu dürfen, bekommt man nicht oft. Bei mir kommt meine Spielervergangenheit beim FCK dazu. Und mir ist bewusst, dass es nach diesem guten Anfang auch mal schwierigere Situationen geben wird", beschreibt Strasser, warum er sich für den Schritt ins Ausland entschieden hat.

Der Ex-Fola-Trainer weiß, worauf es in dieser Saison ankommen wird: "Es ist das Gemeinsame, das Wir-Gefühl. Kampf, Leidenschaft und Einsatzwille - das galt hier schon immer, und damit habe ich mich als Spieler identifiziert. Klar können wir nicht nur mit diesen drei Wörtern Erfolg haben. Aber der Zusammenschluss mit den Fans ist wichtig. Wir müssen den Betzenberg wieder zu einer Festung machen. Die Gegner müssen hier hochfahren und Respekt haben", weiß er.

Treue Fans

Und auch wenn es lange her ist, dass Strasser als Spieler in Kaiserslautern aktiv war - der Luxemburger spielte von 1999 bis 2002 für den Traditionsclub -, hat er auch heute noch treue Unterstützer, die damals nach seinem Abgang in Richtung Mönchengladbach den Jeff-Strasser-Fanclub gegründet haben. "Offiziell (gibt es den Fanclub) nicht mehr, aber die beiden Begründerinnen waren an meinem Geburtstag Anfang Oktober beim Training. Darüber habe ich mich gefreut, aber es wird momentan sehr viel über meine Person geredet. Das ist aber nicht wichtig. Es geht nur um den Trainer Jeff Strasser, der seine Mannschaft zum Erfolg führen möchte, im Verbund mit den Fans."

Doch nicht nur die Zuschauer sind bislang von Strasser überzeugt, sondern der 43-Jährige auch von seiner Mannschaft. "Jamais deux sans trois", erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit St. Pauli, weil der Gegner die vergangenen beiden Heimspiele verloren hat.