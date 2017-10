Interview: Andrea Wimmer



Erst die Rettung, dann die Erfolge in der neuen Saison: Es ist kein Wunder, dass Jeff Saibene bei den Anhängern von Arminia Bielefeld sehr beliebt ist. Der Luxemburger Trainer bewahrte den deutschen Traditionsclub vor dem Abstieg und führte ihn in der zweiten Bundesliga so weit nach oben wie lange nicht mehr. Die Fans feierten Saibene mit dem alten Schlager „Oh Pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg?“ und kauften T-Shirts mit dem Aufdruck „Jeff le Chef“.

Am Samstag trifft der Tabellenvierte Arminia ab 13 Uhr im Topspiel des zehnten Spieltags auf Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf ...