Jeff Kohnen: "Viele Sportler sehnen sich nach Wettkämpfen"

Der 43-Jährige blickt auf ein schweres Jahr als LASEL-Präsident zurück. Eine ausstehende Antwort des Bildungsministers bereitet ihm Sorgen.

Das vergangene Jahr war für Jeff Kohnen ein besonderes. Mitten in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie übernahm er Verantwortung auf zwei neuen Posten. Zunächst wurde der 43-Jährige zum Präsidenten der LASEL (Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises) gewählt, ehe er auch zum neuen Direktor des Atert-Lycée aufstieg. Im Gespräch erklärt der Biologe, wie er die geleistete Arbeit der Regierung in den vergangenen Monaten bewertet und was ihm derzeit Kopfzerbrechen bereitet.