Jeff Henckels: „Das ist mir noch nie im Leben passiert“

Jan MORAWSKI Der Bogenschütze kassiert bei den Europaspielen eine unglückliche Niederlage. Besonders zwei Schüsse gehen komplett daneben.

Nach Mariya Shkolna ist auch Jeff Henckels bei den Europaspielen in Krakau frühzeitig ausgeschieden. Der Bogenschütze überstand am Montagmorgen die Runde der letzten 32 in der Recurve-Konkurrenz nicht. Gegen den Ungarn Matyas Balogh verlor der Luxemburger mit 3:7.

Dabei haderte der 38-jährige Henckels vor allem mit zwei unglücklichen Situationen. Den zweiten Satz eröffnete Balogh mit einer Sechs – eigentlich eine Steilvorlage für den Gegner. „Ich dachte mir: Wenn ich jetzt keine Fehler mache, dann kann eigentlich nichts passieren. Und weil ich diesen Fehler die ganze Zeit vermeiden wollte, ist er natürlich passiert.“ Henckels schoss eine Vier und verlor den Durchgang.

Anschließend erlebte der Luxemburger dann etwas noch Ungewöhnlicheres: Zu Beginn des fünften und letzten Satzes griff Henckels versehentlich nicht seinen gewohnten Ledertab, der die Finger an der Sehne schützt, sondern das Ersatzteil. „Das ist mir noch nie im Leben passiert“, gibt der dreifache Olympia-Teilnehmer zu. „Das war ein ganz anderes Gefühl.“ Die dann geschossene Sieben besiegelte die Niederlage.

