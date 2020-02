Jeff Bauer: Mehr als Adrenalin

Für Skeletonpilot Jeff Bauer hat Luxemburg eine tiefe emotionale Bedeutung. Seine Geschichte beginnt bereits nach dem zweiten Weltkrieg.

2018 verpasste Jeff Bauer die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen wegen einer fehlenden Unterschrift. In zwei Jahren will es der Skeletonpilot mit schließlich 48 Jahren nach Peking schaffen. Das Großherzogtum spielt dabei eine wichtige Rolle.

Als Jeff Bauers Geschichte beginnt, ist er noch gar nicht geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg marschiert Bauers US-amerikanischer Großvater mit den Alliierten durch Luxemburg. Er durchquert das Dorf Fels. 36 Jahre später zieht Bauers Vater mit der Familie um den damals sechsjährigen Jeff wegen eines Jobs bei Goodyear nach Europa – und findet ausgerechnet in Fels ein neues Zuhause. „Es gibt keine Zufälle“, sagt Jeff Bauer, wenn er über die Geschichte seiner Familie spricht ...

