Jeanne Lehair mit Top-Platzierung auf Sardinien

Yann DUARTE

Bei der World Triathlon Championship-Serie (WTCS) zeigte Jeanne Lehair am Samstag eine starke Leistung und belegte beim Rennen über die Olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen) im italienischen Cagliari den fünften Platz (1.48‘00‘‘). Es ist das bislang beste Ergebnis der Luxemburgerin bei einem WTCS-Rennen. Allen voran beim 10 Kilometer-Lauf zeigte Lehair mit einer Zeit von 32 Minuten und 40 Sekunden eine hervorragende Leistung.



Das Rennen in Cagliari gewann am Ende die britische Vizeweltmeisterin Georgia Taylor-Brown (1.46‘43‘‘) vor der französischen Triathletin Emma Lombardi (1.47‘06‘‘) und der US-Amerikanerin Taylor Spivey (1.47‘36‘‘). Letztere führt derzeit die Gesamtwertung der Rennserie vor Lombardi und Taylor-Brown an. Lehair rückte durch ihr Resultat auf den neunten Rang vor.

