Basketballpodcast Jean Kox: „Es warten viele Projekte auf mich“ von Bob HEMMEN | Heute um 06:00 Bei „And One“ verrät der Kapitän der Musel Pikes, wofür er sich nach der Basketballkarriere mehr Zeit nehmen will.

Jean Kox zieht nach dieser Saison einen Schlussstrich. Der 32-Jährige beendet seine aktive Karriere und will bei den Musel Pikes auch keine andere Funktion übernehmen.

In der neuen Folge von „And One – De Basketpodcast“ erzählt der langjährige Nationalspieler, dass er sich darauf freut, mehr Zeit mit seiner Ehefrau zu verbringen. Außerdem engagiert sich Kox in der Lokalpolitik und hilft im Familienbetrieb.

In der Episode, die aufgenommen wurde, bevor die Musel Pikes den Klassenerhalt perfekt machten, blickt Kox zudem auf besondere Zeiten zurück und verrät, mit welchen Teamkollegen er am liebsten gemeinsam auf dem Parkett stand.

Die Audioversion des Podcasts ist auf allen großen Plattformen zu hören. Hier finden Sie die bisher veröffentlichten Episoden.

