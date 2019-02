Sparta hat einen Wechsel auf der Ausländerposition vorgenommen. Jarvis Williams ersetzt Tre McCallum.

Jarvis Williams verstärkt Sparta

Sparta hat bereits den sechsten US-Spieler in dieser Saison unter Vertrag genommen. Der ehemalige Merscher Jarvis Williams ersetzt Tre'Darius McCallum, der den Verein aus disziplinarischen und sportlichen Gründen nach anderthalb Monaten verlassen musste.

Der 29-jährige Williams lief in der Saison 2013/2014 für Black Star auf. Zuletzt war er in der G-League in den USA für die Long Island Nets aktiv.



Er wird am Samstag im Pokalhalbfinale gegen Amicale zum ersten Mal für Sparta auflaufen.