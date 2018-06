Japan dank Fair-Play-Wertung weiter

Verzockt, aber trotzdem im Achtelfinale: Japan ist mit Hängen und Würgen dank einer historischen Fair-Play-Entscheidung in die K.-o.-Runde der WM eingezogen. Auch Kolumbien ist dabei.

(SID) - Japans Fußball-Nationalmannschaft hat sich von Polen überraschen lassen, aber trotzdem das WM-Achtelfinale erreicht. Am dritten Vorrundenspieltag der Gruppe H in Volgograd unterlag die Auswahl Nippons gegen Polen mit 0:1. Bednarek (59.') erzielte das Siegtor.

Japan belegt damit den zweiten Platz hinter Kolumbien und vor Senegal. Bei Punkt- und Torgleichheit sprach am Ende die Fair-Play-Wertung für Japan im Vergleich zum Senegal. Eine historische Konstellation. Polen bleibt Vierter. Japan muss sich als Gruppenzweiter am 2. Juli (20 Uhr) in Rostov dem Sieger der Gruppe G auseinandersetzen.

Kolumbien gewann parallel in Samara gegen Senegal mit 1:0. Mina (74.') traf zum Sieg für die Cafeteros. Das Team trifft als Gruppensieger am 3. Juli (20 Uhr) in Moskau auf den Zweiten der Gruppe G.



Polens Jan Bednarek (l.) trifft für Polen, Japans Torwart Eiji Kawashima ist machtlos. Foto: AFP