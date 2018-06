Fortuna Düsseldorf hat kein Angebot für Laurent Jans abgegeben. Damit bleibt der FC Metz der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung des Nationalspielers.

Jans wechselt nicht nach Düsseldorf

Jans wechselt nicht nach Düsseldorf

Bob HEMMEN

Laurent Jans wird laut LW-Informationen nicht nach Düsseldorf wechseln.

Obwohl der deutsche Bundesligist seit Längerem am Luxemburger interessiert ist, hat der Club kein Angebot für den Verteidiger abgegeben. Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass Jans in der kommenden Saison für den FC Metz in der Ligue 2 auflaufen wird.



Bei Waasland-Beveren hat der Luxemburger noch einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Spielzeit, allerdings ist Jans auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.