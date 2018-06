Der Transfers des Luxemburger Nationalspielers Laurent Jans zum französischen Zweitligisten FC Metz ist in trockenen Tüchern. Nun will der Club zurück in die Ligue 1.

Jans-Wechsel offiziell

Der Transfers des Luxemburger Nationalspielers Laurent Jans zum französischen Zweitligisten FC Metz ist in trockenen Tüchern. Nun will der Club zurück in die Ligue 1.

(jan/bob) - Lange wurde spekuliert, nun ist es amtlich. Luxemburgs Fußball-Nationalspieler Laurent Jans wechselt vom belgischen Erstligisten Waasland-Beveren zum FC Metz in die französische Ligue 2. Das teilten die Grenats am Dienstag mit.

In den vergangenen Wochen wurde bekannt, dass neben den Franzosen unter anderem auch Fortuna Düsseldorf Interesse am Luxemburger hatte, allerdings gab der Bundesligist nie ein Angebot für den Rechtsverteidiger bei Waasland-Beveren ab.

Laurent Jans im neuen Gewand. Foto: FC Metz

Laut verschiedenen Medienberichten überweist der FC Metz fast eine halbe Million Euro an die Belgier. Nach bestandenem Medizincheck unterschrieb Jans am Montag einen Dreijahresvertrag bei seinem neuen Verein.

Auch wenn Chris Philipps nicht mehr beim französischen Club spielt, trifft Jans dort auf alte Bekannte. Nationalmannschaftskollege Vincent Thill steht genauso beim FC Metz unter Vertrag wie Vahid Selimovic, der ebenfalls für die FLF-Auswahl spielberechtigt ist.

Direkter Wiederaufstieg

Nachdem er in Belgien stets in der höchsten Klasse agierte, tritt Jans in Metz nun mit dem Absteiger in Frankreich in zweiten Liga an. Der Verein peilt allerdings den direkten Wiederaufstieg an, zudem soll er unter Neu-Trainer Frédéric Antonetti eine wichtige Rolle spielen.



Für die Lothringer beginnt die Saison am 27. Juli, wenn Metz auswärts in Brest antritt.

✒️ #Mercato C'est officiel ! Laurent #Jans est un nouveau joueur des #Grenats ! Le latéral droit s'est engagé pour 3 saisons ! Bienvenue Laurent ! ➡️ https://t.co/YkHGgvPSDp pic.twitter.com/TPT44iFLUg — FC Metz ☨ (@FCMetz) 19. Juni 2018