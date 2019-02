Laurent Jans und der FC Metz haben im Achtelfinale der Coupe de France eine bittere Niederlage kassiert. Gegen Orléans unterlagen die Grenats mit 0:1.

Jans scheidet mit Metz aus

Bob HEMMEN

Bitterer Abend für den FC Metz: Der Verein von Laurent Jans hat am Dienstag zu Hause im Achtelfinale der Coupe de France eine 0:1-Niederlage gegen Orléans kassiert. Der Nationalspieler absolvierte die komplette Partie und konnte das Aus seines Clubs nicht verhindern.

Bereits in der 20.' brachte Lecoeuche, der mit Orléans wie Metz in der Ligue 2 spielt, die Gäste per Elfmeter in Führung. Trotz aller Bemühungen schaffte es Metz nicht mehr, den Ausgleichstreffer zu erzielen.



Jans und Co. waren nach der Partie enttäuscht, schließlich ging Metz als Favorit ins Duell und träumte bereits vom Viertelfinale.