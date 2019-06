Bei der FLF-Auswahl war man sich nach dem Spiel in Litauen bewusst, dass man vor allem in der zweiten Hälfte hätte cleverer agieren müssen. So steht ein gerechtes Unentschieden zu Buche.

Jans: "Nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu bekommen"

Laurent SCHÜSSLER Bei der FLF-Auswahl war man sich nach dem Spiel in Litauen bewusst, dass man vor allem in der zweiten Hälfte hätte cleverer agieren müssen. So steht ein gerechtes Unentschieden zu Buche.

Nach Abpfiff des EM-Qualifikationsspiels zwischen Litauen und Luxemburg am Freitagabend wusste bei der FLF-Auswahl niemand so recht, ob er sich freuen oder ärgern sollte. Ein emotionales Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Gegen eine aggressiv auftretende litauische Elf kam das Luxemburger Überzahlspiel nach der Pause kaum zum tragen.



Nationaltrainer Luc Holtz sprach denn auch von einem logischen Resultat: "Ich hatte meine Spieler in der Halbzeitpause noch gewarnt, dass die zweiten 45 Minuten richtig schwer werden würden. Trotz Führung und einem Mann mehr auf dem Feld. Die Härte der Litauer war übertrieben. Es hätte meiner Ansicht nach noch zwei weitere Platzverweise geben müssen. Am Ende gab es Chancen auf beiden Seiten. Dass wir nach diesem Unentschieden den vergebenen Punkten nachtrauern, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Kapitän Laurent Jans sah den Punktgewinn auf fremdem Terrain als positiv an: “Wir habe es nicht geschafft, Ruhe in das Spiel zu bekommen. Wir wussten, dass es in der zweiten Halbzeit gegen eine Mannschaft, die nichts mehr zu verlieren hat, nicht einfach wird. Die 13 Eckbälle der Litauer haben wir zwar gut verteidigt, aber bei einem solchen Gewühl kann immer mal ein Ball ins Tor gehen. Die Aggressivität des Gegners darf keine Entschuldigung sein. Im Endeffekt ist die Punkteteilung gerecht. Wir dürfen uns über das Unentschieden in der Fremde freuen."

Anthony Moris konnte sich gegen die litauischen Stürmer nicht über Arbeitsmangel beklagen. Foto: Elvis Zaldaris

Torwart Anthony Moris wollte ebenfalls in der übergroßen Härte der Litauer (acht Verwarnungen, dabei zwei Gelb-Rote Karten) nicht den entscheidenden Faktor sehen. “Wir hätten mit unseren spielerischen Mitteln dagegenhalten müssen. In Überzahl hätten wir ihnen zeigen müssen, wer Herr im Hause ist und sie dem Ball nachlaufen lassen. Vielleicht fehlt es unserer Mannschaft noch an Erfahrung, um besser mit solchen Situationen umgehen zu können.

Kevin Malget ersetzte den bereits verwarnten Dirk Carlson auf der Position des linken Außenverteidigers. Keine einfache Situation, in solch einem emotional geführten Spiel von der Bank aufs Feld zu kommen. "Als Auswechselspieler musst du jeden Augenblick mit deinem Einsatz rechnen. Ganz gleich, ob das Spiel aufgeheizt ist oder nicht. Wir hätten in Überzahl cleverer agieren müssen. Wir wussten, dass Litauen eine robuste Mannschaft aufbietet. Der Schiedsrichter hat sie entsprechend geahndet."