Der Transfer des Luxemburger Nationalspielers Laurent Jans zum französischen Zweitligisten FC Metz ist in trockenen Tüchern. Nun will der Club zurück in die Ligue 1.

Sport 10

Jans: "Ich möchte den nächsten Schritt machen"

Der Transfer des Luxemburger Nationalspielers Laurent Jans zum französischen Zweitligisten FC Metz ist in trockenen Tüchern. Nun will der Club zurück in die Ligue 1.

(jan/bob) - Lange wurde spekuliert, nun ist es amtlich. Luxemburgs Fußball-Nationalspieler Laurent Jans wechselt vom belgischen Erstligisten Waasland-Beveren zum FC Metz in die französische Ligue 2. Das teilten die Grenats am Dienstag mit. "Wir sind sehr stolz darauf, Laurent Jans vorstellen zu können. Wir beobachten ihn seit Jahren. Er hat eine hervorragende Einstellung, das brauchen wir", sagte Sportdirektor Philippe Gaillot.



In den vergangenen Wochen wurde bekannt, dass neben den Franzosen unter anderem auch Fortuna Düsseldorf Interesse am Luxemburger hatte, allerdings gab der Bundesligist nie ein Angebot für den Rechtsverteidiger bei Waasland-Beveren ab.

Laut verschiedenen Medienberichten überweist der FC Metz fast eine halbe Million Euro an die Belgier. Nach bestandenem Medizincheck unterschrieb Jans am Montag einen Dreijahresvertrag bei seinem neuen Verein.

Die Luxemburger beim FC Metz:



10 Johny Leonard war von 1967 bis 1969 beim FC Metz. Zuvor spielten schon Othon Hemmen (1945-1948), Gustave Kemp (1945-1948) und Camille Libar (1950-1951) beim Verein aus Lothringen. Foto: Ferdy Streitz

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Johny Leonard war von 1967 bis 1969 beim FC Metz. Zuvor spielten schon Othon Hemmen (1945-1948), Gustave Kemp (1945-1948) und Camille Libar (1950-1951) beim Verein aus Lothringen. Foto: Ferdy Streitz Fernand Jeitz war von 1967 bis 1977 beim FC Metz. Foto: FC Metz Jeitz (l.) spielte demnach dort zusammen mit Leonard (Mitte). Foto: LW-Archiv Nico Braun (1973-1978) Foto: M. G. Mousel Marcel di Domenico (1974-1975) Foto: Henri Kohn Roby Langers (1983-1984) Foto: Frank Wiltzius Jeff Strasser (1993-1999, 2007-2009) Foto: Nicolas Bouvy Mario Mutsch (2009-2011) Foto: Nicolas Bouvy Chris Philipps (r., 2012-2015, 2016-2017) Foto: AFP Vincent Thill (seit 2016) Michel Dell’Aiera

Auch wenn Chris Philipps nicht mehr beim französischen Club spielt, trifft Jans dort auf alte Bekannte. Nationalmannschaftskollege Vincent Thill steht genauso beim FC Metz unter Vertrag wie Vahid Selimovic, der ebenfalls für die FLF-Auswahl spielberechtigt ist.

Direkter Wiederaufstieg

Nachdem er in Belgien stets in der höchsten Klasse agierte, tritt Jans in Metz nun mit dem Absteiger in Frankreich in der zweiten Liga an. Der Verein peilt allerdings den direkten Wiederaufstieg an, zudem soll er unter Neu-Trainer Frédéric Antonetti eine wichtige Rolle spielen.

"Trotz des Abstiegs ist Metz ein sehr guter Club und ich hatte das Gefühl, dass mich der Verein wirklich wollte. Ich möchte den nächsten Schritt in meiner Karriere machen.", erklärte Jans und fügte hinzu: "Ich habe viel mit Chris (Philipps) gesprochen, der eine sehr positive Zeit beim FC Metz hatte."



Für die Lothringer beginnt die Saison am 27. Juli, wenn Metz auswärts in Brest antritt.

✒️ #Mercato C'est officiel ! Laurent #Jans est un nouveau joueur des #Grenats ! Le latéral droit s'est engagé pour 3 saisons ! Bienvenue Laurent ! ➡️ https://t.co/YkHGgvPSDp pic.twitter.com/TPT44iFLUg — FC Metz ☨ (@FCMetz) 19. Juni 2018