Jans gelingt Traumtor für Metz

Jan MORAWSKI Im Testspiel gegen Seraing lässt Nationalspieler Laurent Jans mit einer starken Vorstellung aufhorchen. Erst trifft er sehenswert, dann legt er ein weiteres Tor auf.

Da hat sich der FC Metz wohl einen richtig starken Neuzugang geangelt. Beim 5:0-Sieg im Testspiel gegen Seraing schlug Laurent Jans zwei Mal zu. Erst traf der Luxemburger bereits in der 5.' nach einem verunglückten Befreiungsschlag von Seraings Torwart Maxime Mignon aus rund 40 m per Lupfer ins Tor, dann bediente er Teamkollege Gauthier Hein mit einer Flanke von der rechten Seite mustergültig zum 2:0 (12.').





In dieser Frühform wird Jans den Lothringern vermutlich noch viel Freude bereiten. Nach zwei Siegen in Folge zum Saisonstart in der Ligue 2 spielen die Metzer am Samstag (11 Uhr) in Clermont.