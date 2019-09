Nach der 1:3-Niederlage gegen Serbien sind die Luxemburger zufrieden mit ihrer Leistung, auch wenn die Nationalspieler und Trainer Luc Holtz auf ein besseres Resultat gehofft hatten.

Jans: "Fußball ist leider ein Ergebnissport"

Bob HEMMEN Nach der 1:3-Niederlage gegen Serbien sind die Luxemburger zufrieden mit ihrer Leistung, auch wenn die Nationalspieler und Trainer Luc Holtz auf ein besseres Resultat gehofft hatten.

Die FLF-Auswahl hat am Dienstagabend mit 1:3 gegen Serbien verloren. Nach dem EM-Qualifikationsspiel äußerten sich Nationaltrainer Luc Holtz sowie einige Spieler zum Auftritt der Luxemburger. "Ich hatte Spaß. Fußball ist Entertainment und ich denke, dass die Zuschauer eine tolle Partie gesehen haben. Irgendwann fallen die Würfel anders", sagte der FLF-Coach, der zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war: "Ich nehme die Resultate mittlerweile mit Humor. Das Team hat während 90 Minuten gezeigt, dass wir es erneut verdient gehabt hätten, als Sieger vom Platz zu gehen."

Jans: "Wir haben gut gespielt"



Kapitän Laurent Jans war etwas enttäuscht: "Ich habe das Gefühl, dass ich derzeit nach Spielen immer dasselbe sagen muss. Wir haben gut gespielt und uns Torchancen herausgespielt, stehen am Ende aber mit leeren Händen dar. Fußball ist leider ein Ergebnissport und wir müssen anfangen, uns endlich einmal für derartige Leistungen auch zu belohnen."

Mutige Vorstellung wird nicht belohnt Luxemburger unterliegt Serbien in der Fußball-EM-Qualifikation mit 1:3. Das Resultat gibt allerdings nicht den wahren Spielverlauf wider.

Torschütze Turpel, der gegen Serbien eingewechselt wurde, hatte ebenfalls auf ein besseres Resultat gehofft: "In den entscheidenden Situationen müssen wir einfach noch cleverer und kaltschnäuziger werden. Der Trainer erhoffte sich durch den Doppelwechsel, unser Angriffsspiel neu zu beleben. Dieser Plan ist aufgegangen. Zwischendurch waren wir näher am Ausgleich als die Serben am 1:3. Umso bitterer ist es, am Ende mit leeren Händen dazustehen."