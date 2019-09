Der Luxemburger Kapitän Laurent war enttäuscht über das 0:1 im Testländerspiel im Fußball in Belfast. Er gesteht aber ein, dass offensiv nicht viel lief bei der FLF-Auswahl.

Jans "frustriert" über knappe Niederlage in Nordirland

Laurent SCHÜSSLER Der Luxemburger Kapitän Laurent war enttäuscht über das 0:1 im Testländerspiel im Fußball in Belfast. Er gesteht aber ein, dass offensiv nicht viel lief bei der FLF-Auswahl.

Er sprach aus, was wohl viele dachten. "Diese knappe Niederlage ist ein frustrierendes Resultat", so der Luxemburger Spielführer nach dem Abpfiff gegenüber den Medien. "Wir wissen, welch gute Leistung wir als Mannschaft gebracht haben. Defensiv wurden wir nur selten in Bedrängnis gebracht." Der Profi des SC Paderborn gestand aber auch ein, dass sich die FLF-Auswahl kaum Torchancen gegen Nordirland herausgespielt hatte. "Wir kannten in der Tat im Angriff gewisse Probleme und so fehlte uns in den letzten 20 m vor dem gegnerischen Tor das entscheidende Etwas."

Laurent Jans sprach von einer guten Leistung seiner Farben. "Nach der Pause hat Nordirland bewusst sehr defensiv agiert und uns den Ballbesitz überlassen. Das war eine für uns ungewohnte Situation. Wir hätten mehr daraus machen müssen. Dennoch denke ich, dass wir in Belfast gute Ansätze gezeigt haben. Das Eigentor ist natürlich traurig für Kevin (Malget), aber niemand in der Mannschaft macht ihm Vorwürfe. In wenigen Tagen wird er diese unglückliche Situation zum 0:1 vergessen haben."

Die Luxemburger Mannschaft vor dem Spiel gegen Nordirland. Foto: AFP

Auf gleich zwei elfmeterverdächtige Situationen innerhalb von einer Minute im Luxemburger Strafraum angesprochen, verneinte Linksverteidiger Dirk Carlson gegenüber "RTL" ein mögliches Foulspiel. "International wird mit einer größeren Härte gespielt als man dies aus den nationalen Meisterschaften kennt. Der Schiedsrichter lag beide Male richtig, dass er nicht eingegriffen hat. Leider verlief die Begegnung für uns ansonsten unglücklich. Nach dem Gegentor hätten wir noch ausreichend Zeit gehabt, um zwei Tore zu erzielen und das Spiel zu drehen. Ich mache niemandem einen Vorwurf. Meine persönliche Leistung steht hinter dem Erfolg der Mannschaft. Nichtsdestotrotz denke ich, dass sich der Luxemburger Fußball prächtig entwickelt. Kleine Fehler bleiben noch zu beheben, doch die gibt es überall."