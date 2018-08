Laurent Jans stand erstmals seit seinem Wechsel zum FC Metz in der Startelf. Die Grenats gewannen in der Coupe de la Ligue mit 2:1 gegen Grenoble. Auch Enes Mahmutovic fing bei Middlesbrough an.

Jans bei Metz-Sieg in der Startelf

David THINNES Laurent Jans stand erstmals seit seinem Wechsel zum FC Metz in der Startelf. Die Grenats gewannen in der Coupe de la Ligue mit 2:1 gegen Grenoble. Auch Enes Mahmutovic fing bei Middlesbrough an.

Erster Startelf-Debüt und gleich ein Sieg: Laurent Jans kann sich nach dem Dienstagabend nicht beschweren. Der FC Metz besiegte in der Coupe de la Ligue den anderen Zweitligisten Grenoble mit 2:1. Die Grenats lagen trotz bereits nach 17' mit 0:1 zurück, obwohl sie das Geschehen dominierten.

Es dauerte dann bis in die 71.', bis Niane mit einem Elfmeter den Ausgleich brachte. Vieles deutete bereits auf eine Verlängerung hin, als wieder Niane mit einem Handelfmeter auf 2:1 setzte. Jans zeigte während 90 Minuten eine solide Leistung.



In der zweiten Runde geht es Ende August gegen einen weiteren Zweitligisten, Lens.

Mahmutovic ebenfalls erstmals in Startelf

Enes Mahmutovic stand zu Beginn seiner zweiten Saison in Middlesbrough zum ersten Mal in der Startelf. Der Championship-Verein, die zweite Division in England hinter der Premier League, trat am Dienstagabend im League Cup gegen Notts County aus der League Two, der vierthöchsten Spielklasse, an. Es war ein dramatisches Spiel, das nach 90 Minuten 3:3 ausging. Der ehemalige Folaspieler traf in der 44.' mit dem Kopf zum zwischenzeitlichen 2:2.

Die Entscheidung fiel sofort im Elfmeterschießen, wo der Boro-Torhüter Lonergan zwei Mal hielt und sein Team damit eine Runde weiter brachte.