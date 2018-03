Die Luxemburger Nationalmannschaft musste sich am Dienstagabend im Stade Josy Barthel mit 0:4 geschlagen geben. Nach dem Spiel gegen Österreich äußerten sich Nationaltrainer Luc Holtz und einige Spieler zur Niederlage.

Jans: "Aus diesen Spielen können wir lernen"

Bob Hemmen Für die FLF-Auswahl wurde das Duell mit Österreich am Dienstagabend das erwartet schwere Spiel. Nach der 0:4-Niederlage sprachen Nationaltrainer Luc Holtz sowie einige seiner Schützlinge über die Partie.

Nationaltrainer Luc Holtz und die FLF-Auswahl wollten am Dienstagabend gegen Österreich ein gutes Resultat erzielen. Am Ende mussten sich die Luxemburger im Testspiel im Stade Josy Barthel mit 0:4 geschlagen geben. Nach dem Duell sprachen der Trainer und einige Spieler über die Niederlage.

"Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, trotzdem lagen wir nach 45 Minuten mit 0:2 zurück. Nach dem 0:1 wurden wir besser und haben uns einige Gelegenheiten erspielt, den zweiten Gegentreffer dürfen wir so natürlich nicht kassieren. Kevin (Malget) hat genau wie David (Turpel) einen schlechten Tag erwischt, weshalb ich beide auch zur Halbzeit ausgewechselt habe. Vielleicht hätte ich das schon früher machen sollen. Die anderen neun Spieler haben im ersten Durchgang eine gute Leistung gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und hatten dann auch mehr Probleme", sagte der Nationaltrainer.

Chris Philipps ärgerte sich über den Ausgang der Partie: "Das Resultat ist natürlich bitter für uns. Der Gegner hatte nicht so viele Chancen, aber wir haben vier Gegentreffer kassiert, was nach den jüngsten Ergebnissen natürlich ernüchternd ist. Wir wussten, dass so ein Tag irgendwann kommen würde. Ich bin ganz froh, dass es in einem Testspiel passiert ist."

Jans: "Defensiv waren wir zu anfällig"

Laurent Jans äußerte sich nach dem Duell ebenfalls: „Wir sind im Aufbauspiel ein hohes Risiko eingegangen, deshalb haben wir auch die Gegentore kassiert. Defensiv waren wir zu anfällig und auf der anderen Seite müssen wir unsere Angriffe besser ausspielen. Wir haben uns in den vergangenen Jahren viel verbessert, dennoch sind dies die Spiele, aus denen wir lernen können. Österreich verfügt über enorme individuelle Klasse, das hat man beim ersten Tor gesehen, als Arnautovic den Ball kontrolliert und verwandelt hat.“



Mathias Jänisch bemängelte auch die Einstellung: "Wir haben zu viele Geschenke verteilt. Läuferisch haben wir zu wenig gezeigt. Wir hatten uns in der Halbzeitpause viel vorgenommen, aber das 0:3 brach uns das Genick."