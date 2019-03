James zieht an Jordan vorbei

32 311 Punkte hat LeBron James in seiner NBA-Karriere gesammelt. Damit steht er auf Rang vier, einen Platz vor Michael Jordan.

(sid) - LeBron James ist in der ewigen Scorerliste der Basketball-Profiliga NBA an Ikone Michael Jordan vorbeigezogen und die neue Nummer vier. Bei der 99:115-Niederlage seiner Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets kam der dreimalige Champion James auf 31 Punkte und steht nun bei 32 311. Jordan hatte in seiner Karriere 32 292 Punkte gesammelt.







James, der den siebtplatzierten Dirk Nowitzki (31 364) Ende Oktober und den sechstplatzierten Wilt Chamberlain (31 419) Mitte November überholt hatte, kassierte mit den Lakers bereits die 35 ...