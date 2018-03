Basketballer LeBron James ist derzeit kaum zu bremsen: Beim Sieg der Cleveland Cavlaiers gegen die Milwaukee Bucks war der US-Amerikaner wieder einmal der überragende Akteur. Er erzielte nicht nur 40 Punkte, sondern sorgte auch für das dritte Triple-double aus den vergangenen vier Spielen.

James mit dem nächsten Triple-double

Basketballer LeBron James ist derzeit kaum zu bremsen: Beim Sieg der Cleveland Cavlaiers gegen die Milwaukee Bucks war der US-Amerikaner wieder einmal der überragender Akteur. Er erzielte nicht nur 40 Punkte, sondern sorgte auch für das dritte Triple-double aus den vergangenen vier Spielen.

(dpa/jg) - Basketballer LeBron James hat beim Heimsieg seiner Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen NBA das zweite Triple-double (zweistellige Werte in drei Kategorien) hintereinander erzielt. Beim 123:117-Erfolg gegen die Milwaukee Bucks verbuchte der 33-Jährige 40 Punkte, zwölf Rebounds und zehn Assists. Für den 14-fachen Allstar war es nicht nur das zweite Triple-double in Folge, sondern auch das dritte aus den vergangenen vier Spielen.

Mit seinem 16. Triple-Double der laufenden Saison stellte „King James“ zudem eine neue persönliche Saisonbestleistung auf. Nur fünf Spieler konnten in der Geschichte der NBA bislang öfter in drei Kategorien zweistellige Werte erzielen als der dreifache NBA-Champion, der nun insgesamt 71 Triple-doubles auf dem Konto hat. Unangefochtene Nummer eins ist Oscar Robertson (181). Ebenfalls mehr als 100 Triple-doubles haben Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) und Russell Westbrook (102) aufzuweisen. Wilt Chamberlain schaffte das Kunststück immerhin 78 Mal, dahinter folgt James mit jetzt 71.



Interessant: In der laufenden Spielzeit ist James die Nummer zwei, denn Westbrook (Oklahoma City Thunder) kann bereits 23 Triple-doubles vorweisen. Ben Simmons von den Philadelphia 76ers) schaffte schon neun Triple-doubles.