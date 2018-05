Ein wieder überragender LeBron James hat die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erneut in die Finalserie geführt.

James führt Cleveland erneut ins Finale

(dpa) - LeBron James hat mit den Cleveland Cavaliers zum vierten Mal in Folge das NBA-Finale erreicht. Der Vizemeister gewann am Sonntag (Ortszeit) das entscheidende siebte Spiel der Halbfinalserie gegen die Boston Celtics 87:79. Der 33-jährige James war mit 35 Punkten, 15 Rebounds und neun Assists der Leistungsträger aufseiten der Gäste. Clevelands Jeff Green, der für den verletzten Kevin Love in der Anfangsformation stand, kam auf 19 Punkte und acht Rebounds.



Bei den Gastgebern war Rookie Jayson Tatum mit 24 Punkten am erfolgreichsten. Für die Celtics war es die erste Heimniederlage in den diesjährigen Playoffs. Für James ist es die achte Finalteilnahme in Folge und die neunte seiner NBA-Karriere. Die Cavaliers, Meister 2016, gewannen die Best-of-Seven-Serie am Ende mit 4:3.

Im Finale trifft Cleveland auf den Sieger der Serie zwischen Titelverteidiger Golden State Warriors und den Houston Rockets. Im Finale der Western Conference steht es aktuell 3:3. Das entscheidende siebte Spiel ist für Montag im texanischen Houston angesetzt.