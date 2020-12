Beim Internetportal „radsport-news.com“ haben es fünf Luxemburger ins Ranking der besten Radprofis aus dem deutschsprachigen Raum geschafft.

Jahresrangliste: Drucker bester Luxemburger

Die Radsportsaison 2020 ist mittlerweile seit rund sechs Wochen offiziell beendet. Wie seit einigen Jahren üblich, hat das Internetportal „radsport-news.com“ erneut alle wichtigen Radrennen des Jahres ausgewertet und nach eigenem Punkteschema ein Ranking erfasst. Die Verantwortlichen haben eine Rangliste der besten männlichen Radsportler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg erstellt. Ingesamt 69 Fahrer haben es ins Ranking geschafft, immerhin fünf Luxemburger tauchen in der Liste auf.

Tom Wirtgen (Bingoal) wird mit einem Punkt auf Platz 68 geführt. Weiter geht es aus einheimischer Sicht mit Alex Kirsch (Trek), dies mit fünf Zählern. „In seinem zweiten Jahr bei Trek-Segafredo stabilisierte Kirsch seine Leistungen auf hohem Niveau. Meist war der Luxemburger als zuverlässiger Helfer unterwegs, ohne aber auf persönliche Freiheiten verzichten zu müssen“, heißt es über ihn. „Die Bilanz fällt ganz gut aus. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entwicklung. Ich konnte meinen Platz im Team festigen und entwickle mich langsam zum Road Captain“, wird der 28-jährige Luxemburger zitiert.

Als dritter Luxemburger taucht Bob Jungels (Deceuninck) in der Rangliste auf. Er schafft es mit 20 Punkten immerhin auf Rang 26. Das Fazit von „radsport-news.com“ fällt allerdings ziemlich nüchtern aus: „Die fünfte und letzte Saison von Jungels im Trikot von Deceuninck-Quick Step verlief alles andere als wunschgemäß. Nur bei den Luxemburgischen Meisterschaften (Einzelzeitfahren) konnte der 28-Jährige jubeln.“

Kevin Geniets (Groupama) hat es bis in die Top 20 geschafft. Der 23-Jährige rangiert mit 41 Punkten auf Platz 19. „In seiner zweiten Profisaison gelang Geniets ein deutlicher Leistungssprung. Ganz oben auf der Erfolgsliste standen die Luxemburgischen Meisterschaften, wo er Topfavorit Jungels im Straßenrennen bezwang“, bilanziert das Internetportal. Und Geniets verrät: „Ich habe mich gut entwickelt, konnte mein Potenzial zeigen. Jetzt geht es darum, dies in 2021 mit Resultaten zu bestätigen.“

Schachmann auf Platz eins

Die Luxemburger Nummer eins des Jahres 2020 ist wenig überraschend Jempy Drucker. Mit 59 Punkten hat er es auf Platz 14 geschafft. „Wenige Resultate, oft verletzt oder krank: Druckers Zeit bei Bora-hansgrohe stand unter keinem guten Stern. Auch 2020 lief es beim Luxemburger nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte“, so das Fazit. Hervorgehoben werden allerdings auch die guten Resultate im Herbst bei den Eintagesrennen in Belgien.

Nachdem sich in den vergangenen beiden Jahren Pascal Ackermann (D/Bora) als Erster der Jahresrangliste klassieren konnte, darf sich diesmal Maximilian Schachmann (D/Bora) freuen. Mit 335 Punkten setzt sich der Gewinner von Paris-Nice vor dem Schweizer Marc Hirschi (Sunweb/299 Punkte) und Ackermann (290) durch. Auf den weiteren Plätzen folgen Stefan Küng (CH/Groupama/209) und Patrick Konrad (A/Bora/122).





