Itzig empfängt Hesperingen, F91 muss nach Mertzig

Jan MORAWSKI Im Luxemburger Fußballpokal sind noch 64 Mannschaften übrig. Am Montagabend wurde die nächste Runde ausgelost.

Am Sonntag, dem 18. Oktober gilt es für die Favoriten in der Coupe de Luxembourg, den nächsten Schritt in Richtung Titel zu gehen. Am Montag wurden die Paarungen im 1/32-Finale des luxemburgischen Fußballpokals ausgelost.

Während BGL-Ligue-Tabellenführer Wiltz bei Zweitdivisionär Harlingen-Tarchamps antritt, spielt Topfavorit Swift Hesperingen in Itzig (1. Division). Weitere Kandidaten auf den Titel sind F91 Düdelingen (in Mertzig), Titus Petingen (in Schieren) und Progrès Niederkorn (in Kehlen).





