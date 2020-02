ITF-Präsident Haggerty: "Luxemburger scheinen Tennis im Blut zu haben"

Der Präsident des Tennis-Weltverbands ITF, David Haggerty, hatte bei seinem Besuch beim Fed-Cup in Esch/Alzette viel Lob übrig.

(jot/jow) - Am Freitag stattete der Präsident des Tennis-Weltverbands ITF, David Haggerty, dem Fed-Cup-Wettbewerb in Esch/Alzette einen Besuch ab. Er wird auch am Samstag anwesend sein. Der 62-jährige US-Amerikaner war für die Medienvertreter ein geduldiger und eloquenter Gesprächspartner. Er zeigte sich sehr offen für Veränderungen.

David Haggerty, sind Sie zum ersten Mal in Luxemburg?

Ja.

Was wissen Sie über Tennis in Luxemburg?

Ich kenne Gilles Muller natürlich ...