(dat) - Eléonora Molinaro (ITF-Weltrangliste: 150) hat sich am Sonntag zum siebten Mal einen Turniersieg auf der ITF-Juniorentour geholt. Die Luxemburgerin setzte sich im Finale von Prato (I) mit 6:3, 4:6 und 6:1 gegen Monica Cappelletti (I/227) gewonnen. Der Satzverlust im Endspiel war der erste in fünf Begegnungen beim Turnier in Italien.

Es war der erste Erfolg von Molinaro bei einem Turnier der Kategorie 2 und der erste Sieg 2017.