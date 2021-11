In Zürich wurden die Playoff-Spiele der europäischen WM-Qualifikation ausgelost. Eine Topnation wird das Turnier in Katar verpassen.

Italien oder Portugal, nur einer darf zur Weltmeisterschaft

Um 17 Uhr fand in Zürich die Auslosung des europäischen Playoff-Turniers zur WM 2022 in Katar statt - und es gibt einen echten Knaller.

Europameister Italien kann in einem möglichen Finale in Pfad C des Turnierbaums am 29. März auf die portugiesische Nationalmannschaft rund um Christiano Ronaldo treffen. Bei dem Turnier im Wüstenstaat müssen die Fans also definitiv auf eines dieser beiden Fußballschwergewichte verzichten.

Das ist sehr schwer für uns. Nordmazedonien ist ein gutes Team und dann müssen wir das Finale auswärts spielen, in Portugal oder in der Türkei. Das ist sehr knifflig. Roberto Mancini

Bevor es aber soweit ist, müssen sowohl Italien als auch Portugal zuerst ihre beiden Halbfinalpartien gewinnen. Der Europameister trifft hierbei auf Deutschland-Bezwinger Nordmazedonien, während Ronaldo und Co. es mit der von Stefan Kuntz trainierten Türkei zu tun bekommen werden. Spielort des Finales ist entweder Portugal oder die Türkei.

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini hätte sich sicher andere Gegner gewünscht. Foto: AFP

„Das ist sehr schwer für uns. Nordmazedonien ist ein gutes Team und dann müssen wir das Finale auswärts spielen, in Portugal oder in der Türkei. Das ist sehr knifflig“, sagte Italiens Trainer Roberto Mancini im Rahmen der Auslosung. Die Squadra Azzurra könnte damit zum zweiten Mal in Serie das Endturnier verpassen, nachdem dies bereits bei der WM 2018 in Russland passierte.

Die anderen Halbfinale

In Pfad A heißen die Halbfinalduelle Schottland gegen die Ukraine und Wales gegen Österreich. Schafft es Österreich um den früheren Bayern-Star David Alaba ins Finale, hätte man Heimrecht.

Polen und Weltfußballer Robert Lewandowski gastieren in Pfad B zunächst in Russland. In einem möglichen Finale könnte es dann zu einem Duell von Lewandowskis Polen und den Schweden von Zlatan Ibrahimovic kommen. Schweden empfängt im Halbfinale zuvor Tschechien.

Die Halbfinalspiele finden am 24. und 25. März statt.

