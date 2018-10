Italien hat sich jetzt auch formell um die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo beworben.

Italien bewirbt sich um Olympische Winterspiele 2026

(dpa) - Italien hat sich jetzt auch formell um die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo beworben. Das sagte ein Sprecher des Italienischen Olympischen Komitees (Coni) am Montag. Coni-Präsident Giovanni Malago habe dies in einem Schreiben an das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestätigt. Die Regierung in Rom habe ihre „politische Unterstützung“ zugesichert. Finanziert werde die Bewerbung aber von den norditalienischen Regionen Lombardei und Venetien, in denen sich die möglichen Austragungsorte befinden, so der Sprecher.

„Wir müssen (das IOC) davon überzeugen, dass unsere Bewerbung im Vergleich zu allen anderen die beste ist“, sagte der lombardische Regionalpräsident Attilio Fontana Reportern in Mailand. Ursprünglich war auch Turin in der norditalienischen Region Piemont als weiterer Austragungsort vorgesehen. Die Stadt zog sich aber von der Bewerbung zurück, weil sie nicht mit den anderen beiden Städten kooperieren wollte.

Turin war bereits 2006 Gastgeber der Winterspiele. Cortina hatte zuletzt 1956 als Austragungsort fungiert. Auch die kanadische Stadt Calgary, die schwedische Hauptstadt Stockholm und die türkische Stadt Erzurum bewerben sich um die Olympischen Winterspiele. Das IOC soll im September 2019 über den Austragungsort entscheiden.