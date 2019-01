Im Aufeinandertreffen der Zwei-Meter-Männer bei den Australian Open hat der US-Amerikaner Reilly Opelka überraschend seinen favorisierten Landsmann John Isner besiegt.

Isner verliert Duell der Riesen

(SID) - Tennisprofi John Isner (Weltranglistenposition: 10) ist als erster Top-Ten-Spieler bei den Australian Open ausgeschieden. Der 33 Jahre alte US-Amerikaner, in Melbourne an Position neun gesetzt, verlor in der Auftaktrunde das Duell der Zwei-Meter-Männer mit seinem Landsmann Reilly Opelka (97) nach vier Tiebreaks 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:7 (5:7). Viele Ballwechsel bekamen die Zuschauer nicht zu sehen: Isner servierte 47 Asse, Opelka 40.

Für Isner war es die erste Niederlage bei einem Grand-Slam-Turnier gegen einen Landsmann überhaupt. Ungewöhnlich war für den 2,08 m großen Aufschlagriesen schon die Ausgangsposition. In seiner Karriere war Isner nur sehr selten der kleinere Spieler auf dem Court - der 21 Jahre alte Opelka misst 2,11 m.

Rafael Nadal (2) hat sich zum Auftakt keine Blöße gegeben. Der Spanier, zuletzt immer wieder von Verletzungen geplagt, gewann gegen den Australier James Duckworth (237) mit 6:4, 6:3, 7:5. Für Nadal (32 Jahre) war es das erste offizielle Match seit seiner Aufgabe im Halbfinale der US Open im September. Vor dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison hatte er nur eine Partie beim Einladungsturnier in Abu Dhabi absolviert.



Rafael Nadal hat trotz seiner langen Matchpause keine Mühe. Foto: AFP