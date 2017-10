(dat) - Philippe Gaillot, Sportlicher Leiter des FC Metz, dementierte am Mittwoch Abend nach dem Erfolg in der Coupe de la Ligue "kategorisch" die Verpflichtung von Bruno Irles als neuen Trainer des französischen Erstligisten. Gaillot fügte hinzu, dass der Interimcoach José Pinot auch am Sonntag beim Meisterschaftsspiel in Lyon auf der Bank sitzen wird. Außerdem wäre der neue Trainer des Clubs der beiden luxemburgischen Nationalspieler Chris Philipps und Vincent Thill "alles andere als eine Überraschung".

Der FLF-Nationaltrainer Luc Holtz wird bekanntlich auch bei den Grenats als Hinschberger-Nachfolger gehandelt.