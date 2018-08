Nach seinem Karriereende ging Gilles Muller auf den Hauptgrund für seinen Rückzug ein und äußerte sich zu seinen Plänen für die Zukunft.

"Irgendwann war ich kein Tennisspieler mehr"

Joe TURMES Nach seinem Karriereende ging Gilles Muller auf den Hauptgrund für seinen Rückzug ein und äußerte sich zu seinen Plänen für die Zukunft.





Die Karriere von Gilles Muller ist vorbei Tennisspieler Gilles Muller hat in der ersten Runde der US Open gegen den Italiener Lorenzo Sonego verloren. Mit dieser Niederlage endet seine Karriere.

Weniger als eine Stunde nach dem letzten Ballwechsel gegen den Italiener Lorenzo Sonego in der ersten Runde der US Open und seinem Karriereende stellte sich Gilles Muller den Fragen der Luxemburger Medienvertreter.

Der 35-Jährige

über seine Gedanken nach dem Ende der Begegnung: "Mein erster Gedanke nach dem letzten Ballwechsel war, dass ich mich nun endlich mal in der Kabine ausruhen kann. Danach war ich einerseits traurig, dass nun alles vorbei ist. Ich hätte gerne noch diese Begegnung gewonnen. Andererseits war ich aber auch froh, dass die Zeit des Leidens vorbei ist."

über den Hauptgrund für seinen Rückzug: "Ich war wegen meiner Ellbogenverletzung mehrere Monate außer Gefecht. Ich war dann irgendwann kein Tennisspieler mehr, sondern musste mich mehr behandeln lassen, als ich auf dem Platz stehen konnte. Stand ich auf dem Platz, wurde schnell deutlich, dass ich beim Aufschlag und bei der Vorhand nicht mehr beschleunigen konnte. Danach musste das Training dosiert werden. Es war alles sehr frustrierend."



über seine Pläne nach der Karriere: "Ich habe einige Gespräche geführt. Man muss die Zukunft vorbereiten und dies geht nicht so schnell. Ich habe einige Projekte im Kopf. Ich will allerdings noch nicht zu sehr ins Detail gehen. Klar ist, dass ich dem Luxemburger Sport und besonders dem Tennis erhalten bleiben will. Es schlummert im Allgemeinen viel Potenzial im Großherzogtum. Ich werde definitiv morgen keine neue Stelle antreten. Ich will mich nun zunächst einmal erholen und auch ein bisschen reisen."