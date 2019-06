IOC-Flüchtlingsteam: Kinde in einer ersten Auswahl

Yonas Kinde war 2016 erstmals bei Olympischen Spielen dabei, als Mitglied des IOC-Flüchtlingsteams. 2020 gibt es erneut solch eine Auswahl.

(pg) - Nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2016 in Rio erstmals ein Flüchtlingsteam (ROT, Refugee Olympic Team) aufgestellt hat, werden bei Olympia 2020 in Tokio erneut Sportler mit Flüchtlingsstatus an den Start gehen, dies unter der Bezeichnung „Refugee Olympic Team Tokyo 2020“.



Am Mittwoch, demnach am Internationalen Weltflüchtlingstag, hat das IOC eine erste Liste von Sportlerinnen und Sportlern bekannt gegeben, die im Hinblick auf ihre olympische Perspektive unterstützt werden ...