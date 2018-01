(dat) - Christine Majerus gewinnt zum zweiten Mal in drei Tagen: Nach ihrem Sieg in Flamanville gewann die Sportlerin des Jahres an Neujahr auch das internationale Cyclocrossrennen in Petingen.

Majerus setzte sich im Sprint gegen Elle Anderson durch und wiederholte ihren Sieg aus dem Vorjahr.

Bei den Männern realisierte Marcel Meisen ebenfalls die Titelverteidigung. Der deutsche Meister schrieb sich nach 2016 und 2017 zum dritten Mal ins Palmarès ein. Bester Luxemburger wurde Gusty Bausch auf Rang 11.