Für die besten Luxemburger Handballvereine beginnt bald der Europapokal. Die ersten Gegner wurden am Dienstag ausgelost.

Internationaler Wettbewerb

Handballteams reisen nach Italien und Osteuropa

Im September starten die luxemburgischen Handballteams in den europäischen Wettbewerb. Dabei trifft Düdelingen in der ersten Runde des EHF European-Cup auf Raimond Sassari aus Italien, während Käerjeng gegen Vellaznimi (KOS) antritt. Die Hinspiele finden am Wochenende des 11. und 12. September statt, die Rückspiele steigen eine Woche später.

Bereits in der zweiten Runde steht Pokalsieger Berchem, der am 16. und 23. Oktober gegen Partizan Belgrad (SER) spielt. Bei den Frauen bekommt es Düdelingen mit Metalurg aus Nordmazedonien zu tun. Das ergab die Auslosung am Dienstagmittag.

