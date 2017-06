(jan) - Ademir Balaban (Howald) ist Juniorensieger bei den internationalen Jugendmeisterschaften im Tischtennis. Der 17-Jährige setzte sich am Sonntag im Finale in der Coque in drei Sätzen gegen den Schweizer Lars Posch durch. Nach dem dritten Platz im Vorjahr krönte der Materialspezialist nun seine Leistung mit dem Titel.

Eric Thillen (Ettelbrück) beendete das Turnier auf einem starken vierten Platz.