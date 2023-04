Bayern München hat zum dritten Mal in Folge das Halbfinale der Champions League verpasst. Inter und Manchester City ziehen ins Halbfinale.

Sport 10 4 Min.

Champions League

Inter Mailand und Manchester City ziehen ins Halbfinale

Bayern München hat zum dritten Mal in Folge das Halbfinale der Champions League verpasst. Inter und Manchester City ziehen ins Halbfinale.

(SID) - Kein Fußball-Wunder, kein Henkelpott: Der FC Bayern ist an seiner „Mission Impossible“ gegen Manchester City mit dem unersättlichen „Tormonster“ Erling Haaland gescheitert und hat unter Hoffnungsträger Thomas Tuchel auch den zweiten möglichen Pokal verspielt. Das bittere 1:1 (0:0) im Viertelfinal-Rückspiel nach lange guter Leistung bedeutete gegen die Elf von Rückkehrer Pep Guardiola das Aus für die Münchner Chancen-Wucherer.



Haaland drosch zwar einen Handelfmeter übers Tor (37.'), beraubte die Bayern aber mit seinem 41. Tor im 48. Spiel für Manchester (57.') der letzten Hoffnung. Der Ausgleich durch einen von Joshua Kimmich verwandelten Handelfmeter (83.') kam angesichts des klaren 0:3 im Hinspiel zu spät. Das Halbfinale der Champions League findet damit zum dritten Mal nacheinander ohne den deutschen Rekordmeister statt. Favorit City trifft dort wie im Vorjahr auf Titelverteidiger Real Madrid.

Den Münchnern, bei denen kurz vor Schluss der vom Schiedsrichter sichtlich genervte Tuchel (86.') wegen wiederholten Reklamierens mit Gelb-Rot auf die Tribüne musste, bleibt nur mehr die Aussicht auf die elfte deutsche Meisterschaft in Serie. Doch auch in der Bundesliga droht dem inkonstanten Tabellenführer bei nur zwei Punkten Vorsprung auf Dortmund ein böses Erwachen und damit die erste Saison ohne Trophäe seit 2012.





Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: Sven Hoppe/dpa Foto: AFP Foto: AFP Foto: Sven Hoppe/dpa

Vorstandschef Oliver Kahn sprach bei DAZN von einer „Wahnsinns-, einer Monster-Aufgabe gegen die im Moment wohl beste Mannschaft“. Liverpool, Rom, Barcelona und La Coruna hatten es vorgemacht: Der FC Bayern wollte der fünfte Klub in der Historie des Wettbewerbs werden, der drei oder mehr Tore aufholt. Mit breiter Brust kämpfen bis zum Schluss!, lautete die Ansage der treuesten Fans aus der Südkurve an die „Kings of the Cup“.

Bayern Münchens "Mission Impossible" gegen Manchester City Der deutsche Rekordmeister hofft im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf eine magische Nacht, doch die Lage scheint aussichtslos.

Tore mussten her - dennoch verzichtete Tuchel zunächst auf Thomas Müller, den er am Vortag noch als besten Münchner „Box“-Spieler gelobt hatte. Der Grund? „Weil ich das gleiche Spiel erwarte“ wie in Manchester, sagte der Trainer, „Geschwindigkeit und Tempodribblings“ seien gefragt, nicht Müllers Stärken.

Der schnelle Serge Gnabry musste dennoch für den genesenen Neuner Eric Maxim Choupo-Moting weichen. Für den in Manchester überforderten Alphonso Davies verteidigte City-Leihgabe Joao Cancelo. Die Bayern setzten auf robuste Zweikampfführung und erwischten die Gäste immer wieder in der Vorwärtsbewegung.

Vergeigte Gelegenheiten

So öffneten sich Räume, in die Tuchels Tempodribbler stießen - und reihenweise Gelegenheiten vergeigten. Das ganze Spiel war ein einziges Plädoyer für eine Shoppingtour im Sommer mit dem Hauptziel, einen Neuner zu verpflichten.

Leroy Sane (17.') vergab bei einem Konter über Jamal Musiala die erste dicke Chance. Tuchel verdrehte die Augen, Guardiola pustete erleichtert die Backen auf. Sekunden später stockte den Bayern-Fans erstmals der Atem: Hinspiel-Pechvogel Dayot Upamecano sah Rot nach einer Notbremse am durchgebrochenen Haaland - doch der Norweger stand im Abseits, der Platzverweis wurde zurückgenommen.

Oliver Kahn beschwört Wunder von München: "Schon Unglaubliches erlebt" Der FC Bayern hat den zweiten Titel der Saison fast verspielt. Der Schock sitzt nach dem 0:3 bei Manchester City tief.

Nach weiteren Gelegenheiten durch Sane (21.') und Leon Goretzka (24.') stand Upamecano erneut im Fokus: Der Franzose blockte einen Schuss von City-Kapitän Ilkay Gündogan mit dem Ellbogen, doch Haaland scheiterte im achten Anlauf erstmals für City vom Punkt. Auf der anderen Seite trafen auch Kingsley Coman (42.') und Choupo-Moting (45.'+1) nicht ins Tor.

Tuchels Etappenziel, die erste Halbzeit zu „gewinnen“, war damit verfehlt. In der zweiten rannten die Bayern weiter an, Coman scheiterte an Torhüter Ederson (57.') - und Haaland traf München im Gegenzug ins Herz. Das vermeintliche 1:1 des eingewechselten Mathys Tel (75.') zählte wegen einer Abseitsposition nicht, Kimmichs Ausgleich war nur noch Ergebniskosmetik.

Schmidts Träume mit Benfica platzen - Inter gegen Milan im Halbfinale

Die Träume von Roger Schmidt und Benfica Lissabon sind in San Siro zerplatzt. Der Tabellenführer aus Portugal verpasste trotz eines 3:3 (1:1) bei Inter Mailand das Halbfinale der Champions League. Für die „Nerazzurri“ kommt es damit wie vor 20 Jahren in der Runde der letzten Vier zum Stadtduell mit dem AC Mailand.

Nicolo Barella (14.'), der schon beim 2:0-Erfolg für Inter im Hinspiel getroffen hatte, Weltmeister Lautaro Martinez (66.') und Joaquin Correa (78.') sorgten vor stimmungsvoller Kulisse für die Mailänder Tore. Bei Benfica keimte mit dem Ausgleich von Fredrik Aursnes (38.') noch einmal Hoffnung auf. Die Treffer von Antonio Silva (86.') und Petar Musa (90.'+5) kamen zu spät.

Real Madrid schlägt Chelsea - Neapel unterliegt AC Mailand Titelverteidiger Real Madrid liegt erneut auf Halbfinal-Kurs.

Am 10. Mai im Halbfinal-Hinspiel treffen Milan und Simone Inzaghis Inter-Team aufeinander. Das Rückspiel steigt eine Woche später. 2003 setzte sich der AC Mailand knapp nach zwei Unentschieden durch und gewann anschließend den Wettbewerb.

Für das Schmidt-Team ist die Chance vorerst dahin. Nach einer lange herausragenden Spielzeit waren die Portugiesen unter Führung des früheren Bundesliga-Coaches zuletzt schon merklich aus dem Tritt geraten. Auch in der Liga ist der Vorsprung auf den FC Porto auf vier Punkte geschmolzen.

In Mailand passte der Start nicht. Inter gab ohne die später eingewechselten Nationalspieler Robin Gosens und Starstürmer Romelu Lukaku in der Startelf den Ton an. Nach dem Ausgleich waren die Gäste richtig in der Partie und hätten nach Foul an Aursnes (55.') einen Elfmeter bekommen müssen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.