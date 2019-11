La pluie annoncée risque de mettre à mal la stabilité du nouveau gazon du stade Josy Barthel.

Installée, la pelouse va devoir résister

Le match de poule de l'Europa League entre le F91 et l'APOEL Nicosie se jouera-t-il demain à partir de 21h au stade Josy Barthel? L'optimisme est de mise après l'installation d'un nouveau gazon. Il faut toutefois rester prudent.

Quel est l'état des lieux à 48 h du match?

La pose de la dernière bande de gazon a eu lieu hier dans la soirée. Il reste désormais à entretenir ce nouveau terrain de jeu en le tondant notamment comme ce fut déjà le cas hier puis en le préservant au maximum des intempéries. Il restera ensuite à habiller le terrain avec les buts, les lignes et les poteaux de corner.

La tenue du match est-elle encore menacée?

Il faut rester prudent même si l'optimisme est de mise après ce travail de titan réalisé par les services de la Ville de Luxembourg. Les prévisions météorologiques annoncent de la pluie ces 48 prochaines heures et c'est justement elle la pire ennemie des Dudelangeois. «J'ai déjà assisté à ce genre de course de contre la montre en Suisse et ça devrait le faire», glissait hier en fin d'après-midi un technicien de l'UEFA qui rappelait au passage une règle d'or. «Seul l'arbitre est habilité à autoriser ou pas la tenue du match.» On s'en remettra donc à la décision de l'Italien Gianluca Rocchi.

Est-il risqué d'installer un terrain 48 h avant son utilisation?

«Oui», répond fermement John Saibene. Le père de Jeff, spécialiste de la question pour avoir installé 140 terrains synthétiques au pays émet de sérieux doutes sur le procédé. «Une telle pelouse a besoin d'au moins un mois pour se stabiliser. Ici, j'ai bien peur qu'après une demi-heure, ça parte dans tous les sens. L'idéal, c'est d'installer un synthétique puis du gazon dessus comme on a fait à Hesperange, à Mondercange ou en Angleterre et comme ce sera le cas pour le futur stade national. Mais il faut du temps...»

Le Racing s'est doté d'une nouvelle aire de jeu l'an dernier. Romain Ruffier, le gardien du club de la capitale, se souvient d'un premier mois compliqué. «On sentait que ça bougeait et que les appuis n'étaient pas fameux. Il a fallu quelques semaines avant qu'elle soit impeccable.»

Comment en est-on arrivé là?

Le drainage n'est peut-être pas l'unique responsable de cette situation. La vétusté des installations est à prendre en considération. Un problème structurel sur lequel est venu se greffer un calendrier soudain chargé et des conditions climatiques peu favorables. Les premiers signes d'essoufflement seraient apparus après le match de rugby entre le Racing et le TSV Handschuhsheim le 28 septembre en Bundesliga.

Jéis Weber, le responsable du stade Josy Barthel, n'accablait pourtant pas les rugbymen «moins destructeurs» de pelouse que les footballeurs. Le coup de grâce a été donné par le match d'Europa League entre le F91 et le FC Séville du 7 novembre. La réparation de façade pour la tenue de la rencontre de la sélection contre le Portugal dix jours plus tard n'a servi qu'à masquer les apparences.

Quel programme au stade Josy Barthel après l'hiver?

Le déménagement dans le nouveau stade érigé à Kockelscheuer est espéré pour le mois de septembre. La seconde édition de la Ligue des Nations prendra son envol et le Luxembourg accueillera trois adversaires en trois mois. En attendant, plusieurs rendez-vous sont encore programmés au stade Josy Barthel. «Il y a deux dates internationales en mars et d'autres encore en juin», explique Erny Decker, chargé des matches de la sélection de la FLF.

«Il est possible que nous jouions quatre matches à la maison, mais on a aussi des propositions pour partir à l'étranger. Tout cela sera rapidement tranché.»

La finale de la Coupe de Luxembourg se disputera, elle, le dimanche 24 mai. Avant cela, la sélection de rugby aura repris possession de l'enceinte nationale pour recevoir la Hongrie le 9 mai et la journée des finales, elle, est programmée au samedi 20 juin mais pourrait être avancée d'une semaine.