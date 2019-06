16.000 Läufer haben am Samstag am ING Night Marathon teilgenommen. Zwei unter ihnen geben einen ganz persönlichen Einblick in ihr Rennen.

ING Night Marathon: "Viel gelitten"

(SH/DH) - Sie haben viel gelitten, haben es dennoch durchgezogen.

John Komen zum Dritten John Komen hat es geschafft. Der Kenianer hat sich nach 2015 und 2016 zum dritten Mal den Sieg beim ING Night Marathon gesichert.

Dora Carriero et Cesare Giuliano, zwei unter 16.000 Läufern am Start des diesjährigen ING Night Marathons erklären im Video, wie sie ihren Renntag erlebt haben, wie ihr Rennen verlaufen ist, wie sie der Hitze getrotzt haben und sich am Ende im Ziel freuen durften.