(jot) - Am Samstag den 27. Mai geht der "ING Night Marathon" über die Bühne. Und er ist erneut ein großer Erfolg: Seit Ende Januar sind alle 15.000 Startplätze vergeben. Organisator Erich François zeigte sich vor allem erfreut über die Tatsache, dass es bis zu zehn Prozent mehr Einschreibungen für den Marathonlauf gibt als im Vorjahr. Nicht nur der Halbmarathon sei ein Publikumsmagnet.

In den kommenden Jahren ist es das Ziel von François, dass 20.000 Läufer im Einsatz sein werden. "Zwei Drittel der Räumlichkeiten der Luxexpo werden in diesem Jahr genutzt. Es gibt also noch Platz", erklärte er mit einem Lachen.

Komen und Yator duellieren sich



In sportlicher Sicht können sich die Zuschauer auf das Duell zwischen Vorjahressieger John Komen und Bellor Yator aus Kenia freuen. Beide Athleten gewannen bereits zwei Mal in Luxemburg. Komen hält zudem den Streckenrekord mit 2.12'57''. Frazer Alexander, der 2014 und 2016 schnellster Luxemburger war, wird ebenfalls im Einsatz sein.



Menschen mit eingeschränkter Mobilität können am neuen Event "Roll and Run" teilnehmen. Sie können dabei von bis zu fünf Begleitpersonen auf der 8,6 km langen Strecke begleitet werden. Das Event geht ab 18.10 Uhr über die Bühne. Um 19 Uhr startet dann der Marathon.



