ING Night Marathon abgesagt

Die Organisatoren bestätigen am Freitag die Absage des beliebten Lauf-Events.

Die Organisatoren des ING-Nightmarathons bestätigen am Freitag die Absage des beliebten Lauf-Events. An und für sich sollte es am 15 Mai stattfinden.

Die Mannschaft wollte kein Ereignis für Elite-Sportler organisieren, so wie es von der Regierung vorgeschlagen worden war, so die Organisatoren um Erich François. Vielmehr sei die Grundphilosophie ein Volksfest für alle auf die Beine zu stellen - und das ist auch 2021 nicht möglich. Zur Erinnerung: 2019 waren 16.000 Läufer an den Start gegangen, 100.000 Zusschauer hatten den Weg in die Hauptstadt gefunden. Aus diesem Grund verzichte man schweren Herzens auf die Austragung. Gerüchte um eine Absage kursierten seit geraumer Zeit, nun erfolgte die Bestätigung. Das Datum der 2022er Auflage steht auch schon: Es wird am 28 Mai stattfinden.



Rückzahlung

Läufer, die sich bereits eingeschrieben haben, werden über die Rücckzahlungsmöglichkeiten der Gebühr informiert. Die Zukunft des Events ist aber gesichert: Man habe mit dem Hauptsponsor ING einen Vertrag über die kommenden fünf Jahre abschließen können, so das Team um François.

