ING Night Marathon abgesagt

Die Entscheidung ist keine Überraschung mehr in Zeiten der Corona-Pandemie: Am Montag hat die Stadt Luxemburg mitgeteilt, dass der ING Night Marathon am 23. Mai nicht stattfinden wird.

Im vergangenen Jahr gingen 16 000 Teilnehmer an den Start.

