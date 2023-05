Gutes Wetter, schnelle Läuferinnen und Läufer: die 16. Auflage ist ein voller Erfolg. Die besten Bilder des Abends.

ING-Marathon begeistert die Zuschauer

Bob HEMMEN Gutes Wetter, schnelle Läuferinnen und Läufer: die 16. Auflage ist ein voller Erfolg. Die besten Bilder des Abends.

Der ING Night Marathon hat auch in diesem Jahr wieder viele Menschen in die Hauptstadt gelockt. Nachdem um 19 Uhr an der Luxexpo in Kirchberg der Startschuss gefallen war, wurde den Zuschauern bei ausgezeichnetem Wetter bis in die Nacht beste Unterhaltung geboten.

22 Vor dem Start versammelten sich die Teilnehmer an der Luxexpo. Foto: Claude Piscitelli

um weitere Bilder zu sehen. Vor dem Start versammelten sich die Teilnehmer an der Luxexpo. Foto: Claude Piscitelli Mentale Vorbereitung vor dem Rennen. Foto: Claude Piscitelli Auch diese Teilnehmer warteten auf den Startschuss. Foto: Claude Piscitelli 13.000 Läufer hatten sich angemeldet Foto: Stéphane Guillaume Um 19 Uhr fiel der Startschuss. Foto: Stéphane Guillaume Die Stimmung war ausgezeichnet. Foto: Claude Piscitelli Die Läufer entdeckten die Hauptstadt. Foto: Claude Piscitelli Während des Events wurden die Straßen gesperrt. Foto: Claude Piscitelli Neben der Strecke waren 1.300 freiwillige Helfer im Einsatz. Foto: Claude Piscitelli Der ING-Marathon wird auch gerne für den Junggesellenabschied genutzt. Foto: Claude Piscitelli Auch für musikalische Unterhaltung war gesorgt. Foto: Stéphane Guillaume Einige Läufer waren besonders schnell unterwegs. Foto: Claude Piscitelli Andere nahmen sich Zeit, um mit den Zuschauern abzuklatschen. Foto: Claude Piscitelli Mit voller Konzentration bis ins Ziel. Foto: Claude Piscitelli Fahrradfahrer zeigten den Teilnehmern den Weg. Foto: Claude Piscitelli Diese Läuferin bedankte sich für die Unterstützung. Foto: Claude Piscitelli Die Läufer erlebten einen tollen Abend. Foto: Claude Piscitelli Die Teilnehmer profitieren von angenehmen Temperaturen. Foto: Stéphane Guillaume Yonas Kinde gewann den Halbmarathon und stellte einen neuen Streckenrekord auf. Foto: Stéphane Guillaume Der Kenianer Erick Kiptoo war im Marathon nicht zu stoppen. Foto: Stéphane Guillaume Luc Scheller beendete den Marathon als schnellster Luxemburger auf Rang vier. Foto: Stéphane Guillaume Die Siegerinnen und Sieger freut sich über die Medaillen. Foto: Stéphane Guillaume

Auf der Strecke begeisterte unter anderem Yonas Kinde, der bei der 16. Ausgabe des Events in 1.07'57'' einen neuen Halbmarathon-Rekord aufgestellt hat.

Gefeiert wurde auch der Kenianer Erick Kiptoo, der den Marathon in 2.13'14'' für sich entschied und damit vor seinem Landsmann James Kiplagat (2.14'40'') und dem Marokkaner Abida Ezamzami (2.23'04'') landete. Schnellste Frau war die Kenianerin Mercy Kipkemoi, die 2.37'20'' benötigte. Luc Scheller lief als erster Vierter und somit erster Luxemburger nach 2.37'12'' ins Ziel. Shefi Xhaferalj nach 3.12'55'' als erste Luxemburgerin.

Im Halbmarathon schafften es neben Kinde auch der Belgier Tommy Kinders (1.11'29'') und der Italiener Riccardo Marchesi (1.11'45'') aufs Podium. Schnellste Frau war die Ukrainerin Tetyana Vernygor (1.20'10''). Die Luxemburgerin Anny Wolter wurde knapp dahinter Zweite (1.20'21'').

