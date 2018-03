Miguel Indurain wird am 26. Mai beim "Schleck Gran Fondo" in Mondorf an den Start gehen. Frank Schleck gab die Teilnahme des fünfmaligen Siegers der Tour de France auf Facebook bekannt.

Indurain startet beim "Schleck Gran Fondo"

David Thinnes Miguel Indurain wird am 26. Mai beim "Schleck Gran Fondo" in Mondorf an den Start gehen. Frank Schleck gab die Teilnahme des fünfmaligen Siegers der Tour de France auf Facebook bekannt.

Fünfmal gewann Miguel Indurain die Tour de France. Am 26. Mai nimmt der Spanier beim "Schleck Gran Fondo" in Mondorf teil. Frank Schleck gab dies bei Facebook bekannt: "Ich bin begeistert, dass mein Idol am Gran Fondo teilnehmen wird. Wo sonst bekommt man die Gelegenheit mit einer Legende zu fahren?"

Indurain hat neben der Tour de France auch noch zweimal den Giro d'Italia gewonnen.

Für den Gran Fondo kann man sich auf der Internetseite https://schleckgranfondo.com/ anmelden.