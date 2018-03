Sie hatten sich viel vorgenommen, doch am Ende gab es für die Luxemburger Fußballnationalelf eine deutliche Niederlage gegen Österreich.

Individuelle Fehler ausschlaggebend

Yves Bodry Sie hatten sich viel vorgenommen, doch am Ende gab es für die Luxemburger Fußballnationalelf eine deutliche Niederlage gegen Österreich.

Fünf Tage nach dem Auswärtserfolg in Malta musste die Luxemburger Nationalelf einen Rückschlag einstecken. Gegen den Favoriten aus Österreich unterlag das Team von Trainer Luc Holtz im Testländerspiel klar mit 0:4. Auch wenn die Niederlage verdient war, ist sie um mindestens zwei Tore zu hoch ausgefallen. Einige FLF-Akteure hatten einen rabenschwarzen Tag erwischt. Individuelle Fehler verhinderten am Dienstagabend vor rund 2000 Zuschauern im Stade Josy Barthel ein besseres Resultat.

Kalte Dusche

Die Partie begann für Luxemburg denkbar schlecht. Es waren noch keine fünf Minuten gespielt, da lag der Gastgeber bereits mit 0:1 im Hintertreffen. Bei einem hohen Ball war die Luxemburger Hintermannschaft nicht auf der Höhe, Arnautovic schaltete am schnellsten und lupfte den Ball über den chancenlosen Torhüter Moris hinweg.

Live: Luxemburg unterliegt Österreich

Nach der frühen Führung ließ es Österreich merklich ruhiger angehen. Die Luxemburger hatten mehr vom Spiel und suchten auch den Weg zum Tor. Klare Chancen blieben allerdings Mangelware. Als man sich bereits mit dem 0:1 zur Pause abgefunden hatte, hatte Malget ein Blackout. Der Düdelinger Verteidiger vertändelte den Ball unnötig und Grillitsch nutzte die Chance eiskalt.

Österreich effektiver

Nach dem Seitenwechsel brachte Holtz mit Mahmutovic und Deville direkt zwei neue Spieler für die glücklosen Malget und Turpel. Doch am Spielverlauf änderte sich nichts. Luxemburg war stets bemüht, doch einfach nicht effektiv. Anders die Gäste. Der starke Arnautovic behielt in der 59.' die Übersicht und seine Vorlage nutzte Gregoritsch zum 3:0.

Nach zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten ging der Spielfluss verloren. Dem eingewechselten Schaub gelang schließlich das Tor zum 4:0-Endstand. Deville hatte kurz vor Spielende noch die Chance auf den Ehrentreffer, doch auch er zeigte sich wenig realistisch vor dem Tor.

Vor dem Auftakt der Nations League am 8. September (Heimspiel gegen Moldawien) bestreitet die FLF-Auswahl noch zwei Testländerspiele: Am 31. Mai geht es gegen WM-Teilnehmer Senegal, am 5. Juni gegen Georgien.