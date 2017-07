(kev) - Mit dem Erreichen des Achtelfinals hat Gilles Muller (Weltranglistenposition: 26) für eine Premiere gesorgt. Er steht erstmals beim Grand-Slam-Turnier im Südwesten Londons in der Runde der letzten 16. Am Montag trifft er dort im zweiten Spiel des Tages nach 14 Uhr Luxemburger Zeit auf dem Court 1 auf den Weltranglistenzweiten Rafael Nadal aus Spanien.



Bisher stand er dem Iberer sechs Mal gegenüber. Ein Mal konnte sich der Luxemburger bisher behaupten ... und das ausgerechnet in Wimbledon. 2005 hatte sich „Mulles“ in vier Sätzen gegen den Spanier durchgesetzt (4:6, 6:4, 6:3, 6:4). Die Revanche nahm Nadal im darauf folgenden Duell. Dieses wurde sechs Jahre später in der dritten Runde in Wimbledon ausgetragen. Mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) und 6:0 sicherte sich der Iberer damals das Achtelfinalticket.



Muller will gewinnen



Chancenlos sieht sich die Setznummer 16 Muller am Montag nicht: „Ich will jedes Match gewinnen, ansonsten bräuchte ich gar nicht erst auf den Platz zu gehen.“ Dass es eine schwierige Aufgabe wird, weiß der 34-jährige Routinier. Doch auch Nadal weiß nach Mullers jüngsten Auftritten, dass er bis an seine Leistungsgrenze gehen muss, um im Turnier zu verbleiben.

„Im Achtelfinale gibt es keine leichten Gegner mehr, doch Muller ist einer der schwierigsten, gegen die man auf Rasen antreten kann. Er hat einen hervorragenden Aufschlag, spielt tolle Volleys und hat in dieser Saison so viele Spiele auf Rasen gewonnen wie niemand anders. Es wird für mich eine sehr schwierige Angelegenheit. Ich muss gut aufschlagen und aggressiv beim Return sein“, so der 31-jährige Spanier, der das Turnier 2008 und 2010 gewann.