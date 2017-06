(kev) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 26) trifft am Montag in der ersten Runde der Championships in Wimbledon auf Marton Fucsovics (107) aus Ungarn. Mandy Minella (79) wird sich ihrerseits auch am Montag mit der Italienerin Francesca Schiavone (73) messen.



Bisher standen sich Muller und Fucsovics ein Mal gegenüber. Vor vier Jahren setzte sich "Mulles", der im Südwesten Londons an Nummer 16 gesetzt ist, mit 6:3, 6:4, 6:0 im Davis-Cup-Duell durch.



Muller absolvierte bisher eine ausgezeichnete Rasensaison. Bei den Ricoh Open in 's-Hertogenbosch (NL) sicherte sich der Luxemburger den zweiten Turniersieg seiner Karriere, ehe er im Londoner Queen's Club bis ins Halbfinale stürmte.



Für Minella lief die Rasensaison bisher nicht so erfreulich. Die 31-Jährige musste in 's-Hertogenbosch, Mallorca (E) und Eastbourne (GB) stets das Aus in der ersten Runde hinnehmen.



Den bisher einzigen Vergleich mit der French-Open-Siegerin von 2010, Schiavone, verlor die Luxemburgerin vor zwei Jahren in Limoges (F) mit 2:6, 3:6.