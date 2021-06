Fußballfrauen verlieren knapp gegen Belgien

Die Frauen-Nationalmannschaft unterliegt im Testspiel gegen EM-Teilnehmer Belgien mit 0:1. Luxemburgs Torhüterin überragt.

Andrea WIMMER

Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat sich mit einer überraschend knappen Niederlage gegen Belgien achtbar geschlagen. Im Testländerspiel gegen den EM-Teilnehmer unterlag das Team um Kapitänin Laura Miller am Samstag in Wiltz mit 0:1. Dies war auch der Halbzeitstand gewesen.



Die Gastgeberinnen gingen als klare Außenseiterinnen in die Partie, die auch als Generalprobe für die WM-Qualifikation ab Herbst galt. Belgien trat nicht in Bestbesetzung an. Doch die Nummer 18 der FIFA-Weltrangliste nahm sofort das Heft in die Hand und setzte Luxemburg offensiv permanent unter Druck. Schon in der 9.' fiel das 1:0 für die Favoritinnen durch Jassina Blom. Das FLF-Team wehrte sich nach Kräften und verhinderte weitere Gegentreffer in der ersten Halbzeit, obwohl Belgien dominierte.

Nach dem Seitenwechsel kam Luxemburg durch Kimberley dos Santos (56.') zu einer gefährlichen Offensivaktion, doch ihr fehlte die Anspielstation. Die Belgierinnen blieben die überlegene Mannschaft, aber Luxemburgs Torhüterin Lucie Schlimé vereitelte mehrere Chancen.

Luxemburg musste kurzfristig in den Trikots der Wiltzer Männermannschaft antreten, weil die französische Schiedsrichterin Victoria Beyer die hellblauen Leibchen des FLF-Teams beanstandet hatte.

