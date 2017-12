(kev) - Austin Freeman wird nicht länger für Résidence Walferdingen auf Korbjagd gehen. Der Tabellensiebte hat sich von seinem US-amerikanischen Profi getrennt. Freemans Nachfolger steht auch bereits fest.



Es wird Jalen Nesbitt sein, der in der Saison 2015/2016 bereits für Heffingen in der ersten luxemburgischen Liga spielte. Der 1,98 m große und 24 Jahre alte US-Amerikaner stand zuletzt in Kanada bei Moncton Magic unter Vertrag. Nesbitt befindet sich bereits im Großherzogtum und wird aller Voraussicht nach am kommenden Samstag an seiner alten Wirkungsstätte in Heffingen erstmals das Résidence-Trikot tragen.