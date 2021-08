Bei einem Fußballspiel in Walferingen kollabiert ein Spieler auf dem Feld. Die dramatischen Szenen erinnern an die Europameisterschaft.

In Walferdingen

Fußballer bricht auf dem Rasen zusammen

(dako/jan) - Das EM-Drama um den Dänen Christian Eriksen haben die Fußballfans noch nicht vergessen. Am Samstag ereigneten sich bei einem Spiel in der 1. Division ähnliche Bilder: Beim Derby zwischen Walferdingen und Pfaffenthal-Weimerskirch blieb Gästeakteur José dos Reis in der Schlussphase regungslos liegen.

„Er brach zusammen wie Eriksen bei der Europameisterschaft“, erklärt Joao Farrajota, Vize-Präsident und Sportdirektor des FC Red Black. Der 29-jährige Spieler wurde ins Krankenhaus gebracht. „Man kann erst in ein, zwei Tagen etwas zu seinem Zustand sagen“, so Farrajota. Dos Reis sei immer topfit gewesen. Das Spiel wurde nach dem Vorfall abgebrochen.

