(dat) - Nach ihrer Verletzungspause ist Mandy Minella in der ersten Runde des WTA-Turniers in Straßburg ausgeschieden. 1:6 und 4:6 unterlag sie der Russin Elizaveta Kulichkova.

Für Minella (Weltranglistenposition: 69) war es nach der mehrwöchigen Unterbrechung wegen einer Bauchmuskelverletzung der erste Einsatz. Kulichkova (192) hatte in Straßburg die Qualifikation erfolgreich überstanden.

Minella hatte im zweiten Satz mit einem Break Vorsprung 2:1 geführt. Inssgesamt musste die Luxemburgerin sechs Mal den Aufschlag abgeben. Zwei Mal nahm sie ihrer Gegnerin das Service ab.

Am Sonntag beginnen in Paris die French Open. Die Auslosung des Hauptfeldes findet am Freitag Morgen statt.